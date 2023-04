Miron Mitrea – invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii, de la Realitatea

„Au apărut 400 de pagini de stenograme în presă înainte de rotativa guvernamentală și înainte de anul 2024, an electoral. Este o pură întâmplare, am revenit la o metodă mai veche, metoda scurgerii în presă. A apărut și numele meu, m-am uitat să văd ce e. Am încercat să citesc. Mi-e greu să spun că am priceput ceva, am citit 10 pagini. Este greu de crezut că scăparea nu este un act politic. Rareș Bogdan a fost ținta. În mod evident scăparea în presă nu este altceva decât o manevră politică. Sigur, dosarul există. Mită 20 milioane… nu știu de unde pot ieși. Cunosc povestea spațiilor de la Otopeni. Suma mi se pare imensă, este ceva în neregulă aici. Au deja 1-2 turnători, procurorii vor rezolva.

Rareș este ținta. S-au dus spre Sorin, sunt niște tipi care nu-i iubesc. Rareș a spus că va candida pentru funcția de vicepremier sau ministru al Transporturilor. Mă uit pe sondaje, nu stă rau. Cineva a zis: hai să folosim aceste stenograme. Mi-a plăcut că a avut curajul să spună ce vrea, dar asta îl costă. Așa e în politică”, a spus Miron Mitrea.

Acesta a vorbit și despre dosarul în care este implicat Dan Diaconescu. Miron Mitrea consideră că există o țintă și în această anchetă. „E foarte ciudat, Dan Diaconescu s-a culcat cu două gemene care au 15 ani și le-a plătit cu 3-4 sute de lei. E prea subțire creată chestia asta. Ceva ne scapă. Haideți să așteptăm. Eu cred că de aici o să iasă o pisicuță și niște nume”.