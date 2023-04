În urmă cu două săptămâni, procurorii militari din DNA ar fi mers la SRI și ar fi cerut o serie de documente secrete, potrivit unor surse.

„Surse noastre indică faptul că ar fi vorba de fondurile operative. Eu am mai publicat că foști ofițeri spun că s-ar fi subtilizat fonduri pe vremea vechii conduceri. Am mai multe informații și din mai multe surse. Inclusiv că un membru care provine din grupul de la Cluj a fost întrebat dacă știe ceva în plus despre acest procuror. Mai este o informație că unul din șefii SRI a sunat la DNA și a cerut precizări”, a spus Andrei Bădin, jurnalist Flux24, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS.

Daniel Florea – fost ofiței SRI: „Fondurile operative sunt fonduri date de la bugetul de stat destinate operațiunilor speciale. Știu un caz de ofțer care își însușise niște bani destinați să ajute în activitatea operativă. Era șef pe contraspionaj, s-a dovedit ce bănuiam. Eu nu cred acum în varianta descinderii. SRI nu mai ține documente așa de vechi, nu are de ce să vină procurorii să ceară documente vechi”.

Informația privind descinderea la sediul SRI a apărut pe flux24.ro