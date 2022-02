Cei care credeau că nu mai poate șoca prin nimic, după ce a fost în stare să-și părăsească soția și copiii pentru amantă și să-și pună familia și prietenii în cap, a venit șocul: Reghecampf recidivează! În lumea mondenă ar fi început să circule imagini cu file din dosarul medical al impresarei Anamaria Prodan. Mai mult, potrivit unor voci din lumea mondenă, Reghe și Corina fac presiuni asupra avocaților pentru a-l folosi în procesul de divorț, în scopul obținerii custodiei definitive a copilului. Fotografiile ar fi fost făcute chiar de cei doi, după ce Reghe i-ar fi furat dosarul Anamariei din casă.

Șoc total în lumea mondenă. În cercurile vedetelor se vorbește numai despre dosarul medical al Anamariei Prodan. Potrivit surselor noastre, se pare că Reghe și amanta au făcut mai multe fotografii din dosarul medical strict-secret al impresarei și au început să le răspândească. Lucrurile se complica si mai mult insa din cauza faptului ca Anamaria este si cetatean american, legile SUA fiind extrem de dure intr-un astfel de caz federal.

Contactata de realitateasportiva.net, Anamaria Prodan a marturisit ca stie ca Laurentiu Reghecampf a sustras dosarul medical si spune ca a alertat deja autoritatile din Statele Unite.

„Am auzit in oras ca el si amanta lui arata dosarul meu medical si il prezinta si avocatilor lor. Nu stiu daca este adevarat ca il arata in oras, ceea ce stiu 100% e ca mi-a furat dosarul medical care era top-secret si m-a amenintat ca-l va arata tuturor. Sper ca aceasta nebunie pe care o face sa nu fie adevarata, sa nu cumva sa arate dosarul meu. L-am rugat printr-un email sa-l aduca acasa in 24 de ore pentru ca aceasta este cea mai mare prostie pe care o poate face un om in viata lui – sa se ingroape furand un dosar medical care este numai si numai pentru pacient si nu are voie sa-l atinga, daramite sa-l dea amantei si sa-l prezinte peste tot. Eu sper din tot sufletul ca oamenii sa vorbeasca prostii in oras sau sa faca glume pentru ca daca asa ceva s-a intamplat si avocatul lui a pus mana pe dosarul meu sau daca a avut aceasta discutie sa se foloseasca dosarul meu fara aprobarea mea si sa se arate la lume in oras, sa circule pe alte site-uri, atunci e o grava problema pentru Reghe. Si atunci, nu ca nu-l iert eu, dar n-o sa-l ierte sistemul american. Atunci el o sa aiba mari probleme in America. Probabil ca s-a intrecut orice masura, probabil ca are atata presiune pe el din partea amantei sau a mai stiu eu cui sa ne faca rau, mie si familiei mele, dar eu cred ca e timpul sa se astampere pentru ca eu, din respect pentru ca este tatal copilului meu, inca nu am actionat pe multe din spetele pe care le am deja cu dovezi, legal, dar eu deja mi-am anuntat avocatii din SUA care au facut mai departe plangerile pentru faptul ca dosarul meu a fost luat de el personal. De foarte multa vreme il rog sa-mi aduca dosarul medical inapoi pentru ca nu are voie sa il atinga. Stiu cand l-a sustras, sper sa nu cumva sa faca asemenea greseli pentru ca nimic nu se mai poate intoarce, odata ce este pornit”, a spus Anamaria Prodan, pentru realitateasportiva.net.

Ce se afla, de fapt, in dosarul medical al Anamariei Prodan?

Problemele medicale ale Anamariei Prodan sunt cunoscute de multa vreme. Presa a vorbit, la un moment dat, despre faptul ca Anamaria ar fi bolnava de cancer, insa impresara a infirmat informatia intotdeauna si a raspuns zambind ori de cate ori a fost abordat subiectul.

Situatia pare sa escaladeze si Reghe se afunda din ce in ce mai mult in probleme, din moment ce Anamaria a deschis dosarul federal (criminal case) in Emirate, dar si in America. In plus, in Romania exista plangeri penale pentru furt si abuz.

Reghe, prins intre amanta si litera legii

Potrivit unor voci din lumea mondena, Reghe se afunda alaturi de amanta in lucruri pe care probabil nu le intelege – cei doi ar fi sustras dosarul medical al Anamariei Prodan, in speranta ca impresara va fi compromisa. Mai multe fotografii din dosarul medical strict-secret ar fi fost postate pe retelele sociale si, de parca asta nu ar fi un fapt de o gravitate colosala, cei doi amorezi s-ar fi laudat prietenilor ca vor folosi imaginile pentru a o compromite pe aceasta, daca va fi nevoie.

Anamaria Prodan, reactie soc: Si-a batut singur cuie in talpa! Are destule probleme pe cap acum si nu mai are nevoie si de altele