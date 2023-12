Scandalul legat de vaccinurile anticovid se extinde. Șefa Comisiei Europene – Ursula von der Leyen a comandat câte 10 doze pentru fiecare european. Și doar 20% din cele 4,6 MILIARDE de doze de ser au fost folosite. Miza, bineințeles, sunt banii: contractele uriașe cu șmecherii din BigFarma depășesc suma de 71 de miliarde de euro, relatează Realitatea PLUS.

„Am fost prea optimiști când a venit vorba de producția în masă și probabil am fost prea încrezători că tot ce am comandat să și vină la timp”, declara Ursula von der Leyen, în februarie 2021, relatează Realitatea PLUS.

Asta declara Ursula la trei luni după ce a plasat comenzile uriașe către Pfizer și Moderna pentru toate statele Uniunii Europene.

La 8 luni după ce a spus că a comandat prea multe seruri, Ursula se lăuda că Uniunea Europeană a reușit să ofere peste un miliard de seruri către 150 de țări.

În tot acest timp, țările care s-au ales cu surplusuri de doze, printre care și România, au început să facă demersuri de donații, potrivit Realitatea PLUS.

„Vom dona cel puțin 500 de milioane de doze de vaccinuri către cele mai vulnerabile țări”, declara șefa Comisiei Europene în octombrie 2021.

„Mai mult de jumătate dintre adulții Uniunii Europene au primit acum și doza de rapel cu vaccinul anticovid”, în 28 ianuarie 2022, potrivit șefei de la Bruxelles.

Din 2020 și până acum, Comisia Europeană a cumpărat 4.6 miliarde de doze pentru cei 447 de milioane de locuitori.

Cu o populație de 83 de milioane de locuitori, Germania a comandat peste 670 de milioane de doze. Și acum mai are 120 de milioane în plus, a aruncat 83 de milioane de doze și tot va mai primi. Și Franța mai are 47 de milioane de doze.

În toată lumea au expirat deja 240 de milioane de doze de vaccin anticovid. Și distrugerea serurilor costă, iar până la sfârșitul anului 2023, UE așteaptă să mai primească alte 1,8 miliarde de doze de vaccin anticovid, relatează Realitatea PLUS.

Sursa: Newsinn