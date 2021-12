1.000 de pensionari din Zalău primesc și în acest an un pachet din partea Primăriei Municipiului Zalău cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă. Mica atenție pentru seniorii Zalăului conține alimente de bază pentru masa de Crăciun și a Anului Nou.

Ionel Ciunt, edilul Municipiului Zalău a spus că acest pachet reprezintă un semn de respect și prețuire pentru pensionari.

”Și în acest an, chiar în condiții de pandmeie, am vrut să fiu alături de dumneavoastră. Știu că acest pachet nu o să vă rezolve toate probleme în pregătirea Sărbătorilor de Iarnă, însă mă bucur că am putut ocoperi o parte din aceste cheltuieli. Nu suntem nici noi o Primărie foarte bogată, dar când te gândești la niște oameni pe care îi prețuiești și îi respecți, găsești în final reusrsa financiară, pentru o mică atenție. 1.000 de pachete am pregătit doar pentru pensionari. Vă doresc să le folosiți cu sănătate.

Aș vrea să percepeți această atenție a noastră ca semn de respect și prețuire pentru dumneavoastră.

Și pentru că suntem în atmosfera Sfintelor Sărbatori de iarnă, mai întâi de toate, vă doresc să aveți sănătate și să vă vină copiii și nepoții acasă, să vă bucurați împreună cu ei, iar anul viitor să ne întălnim cu pace și liniște. Dumnezeu să vă ajute”, le-a transmis primarul Ionel Ciunt, pensionarilor.

Sursa: Realitatea de Salaj