Acuzații de trafic de influență la Ministerul Energiei. Legătura dintre Bolojan și Lucian Mincu

Publicat 30 aug. 2026, 10:12 Actualizat 30 aug. 2026, 15:39 Sursă Realitatea.Net

Un posibil mecanism de influență și interese se conturează în jurul Ministerului Energiei. Potrivit informațiilor prezentate de publicația fantome.info, unele companii ar fi fost direcționate către consultantul Lucian Mincu și firma Gentle Electric pentru urgentarea sau deblocarea procedurilor. În ecuație apare, însă, și numele premierului demis Ilie Bolojan, care a preluat - după căderea Guvernului - și interimatul la Energie.

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