Economie· 1 min citire

Alertă națională: Agricultorul român se confruntă cu cel mai crunt an din ultimele trei decenii!

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat12 iul. 2026, 13:30
Actualizat12 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS

Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii! Fermierii români sunt în mare pericol în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere!

În paralel, consumul a scăzut cu peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar tone de cartofi ajung să se strice pe câmp în timp ce noi mâncăm de la străini. Spun agricultorii că prețul cartofului la en gros este sub prețul de producție, adică sub 0,8 bani/kg. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, se află chiar acum în comuna Lungulețu. 

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