România, alături de SUA și alte 12 state, contestă pretențiile Chinei în Marea Chinei de Sud

Publicat 12 iul. 2026, 11:44 Actualizat 12 iul. 2026, 11:48 Sursă Realitatea.Net

România se numără printre cele 14 state care au reafirmat că pretențiile teritoriale extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au temei juridic. Declarația comună a fost publicată la 10 ani de la hotărârea Curții Permanente de Arbitraj, care a dat câștig de cauză Filipinelor în disputa cu Beijingul.

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