Alessia Păcuraru, după derapajul grav al lui Coldea: „Am fost deposedată de telefon. Eu eram cu un grup de prieteni, familie!”

Jurnalista Alessia Păcuraru a relatat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, că a fost agresată și că i-a fost smuls telefonul din mână de către Florian Coldea, pe aeroportul din Nisa. Ea afirmă că a depus plângeri la autoritățile franceze și că incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a descris cum a decurs incidentul chiar înainte de îmbarcarea de pe aeroportul din Nisa, cu destinația București.
„Există imagini. Am făcut plângeri, cred că cea mai importantă informație, plângeri la consulat, la ambasadă, eram în spațiu public, în aeroport, cu foarte mulți oameni. Există filmări de pe camerele de supraveghere, în posesia cărora o să intrăm, căci avocații lucrează la acest lucru.
În momentul în care l-am văzut pe domnul Coldea, eram cu un grup de prieteni, cu niște membri din familie. Se terminase vacanța, ne îndreptam spre România, doream să ne ducem la poarta noastră de îmbarcare.
L-am văzut pe domnul Coldea și, bineînțeles, am vrut să trec să-l salut și să îl întreb anumite lucruri, căci nu am mai avut ocazia din octombrie și s-au adunat destul de multe... Nu prea vine pe la procese, este mai mult plecat pe la... La Monaco, îi place foarte mult pe Riviera Franceză.
I-am lăsat pe ceilalți să meargă, am rămas eu, am fost foarte atentă să văd dacă era însoțit, dacă era singur, dacă aștepta pe cineva. Era singur în momentul în care m-am îndreptat spre el. A fost un pic cam șocat să mă revadă. Înregistrările cu acest moment, când mi-a smuls telefonul din mână și efectiv ne-am luat la îmbrânceală, la o hărțuială...
A fost un eveniment care pe mine m-a șocat. Eu, cel puțin, am văzut foarte multe, am trăit multe, nu m-a mai șocat nimic. Dar lucrul ăsta m-a șocat, căci în momentul în care m-am dus către domnia sa, l-am salutat politicos, totul a fost filmat. Din momentul în care am pășit spre el a fost totul filmat pe telefon, ca să le trimit colegilor, căci, bineînțeles, așteptam niște răspunsuri cu toții, în spațiul public, la foarte multe întrebări, inclusiv fiind răspunzător de ceea ce se întâmplă pe scena politică.
În momentul când am atins subiectul despre Dumitru Dumbravă. Atunci s-a enervat. A devenit foarte agitat.
În momentul când m-am îndreptat cu telefonul spre el, prima oară în lounge-ul din aeroportul din Nisa, căci amândoi am fost acolo, am fost la locuri foarte apropiate în avion, probabil de-asta era și foarte agitat, panicat și neliniștit.
Am avut același zbor, l-am așteptat chiar în ușa avionului, am plecat împreună de la poarta de plecare, de îmbarcare, către mașină. Ați văzut ce tur am făcut prin aeroportul Otopeni. Domnia sa, în momentul când am atins mai multe subiecte, cum a fost vacanța lui pe Riviera Franceză la Nisa, cu domnul Bogdan Neidoni, care are vila aceea la Monaco, dar bineînțeles că își face griji, că știu că s-a interesat prin foarte multe părți care au ajuns la mine, de anumite documente pe care le am de la Dumitru Dumbravă.
În momentul respectiv mi-a smuls telefonul din mână și mi-a spus că nu mi-l dă. Totul este filmat pe camerele de supraveghere de pe aeroport.”
Jurnalista a prezentat și o vânătaie cu care s-a ales în incidentul legat de telefonul mobil.
„Nu știu cum a putut să facă acest lucru, căci totul a fost o discuție de undeva la 10 minute ca să-l conving să-mi dea telefonul înapoi, căci era al meu, era cu o probă...
Discuția a fost una de hărțuire. Nu, nu mi-a umblat în telefon, căci n-a avut cum să-l deblocheze. În momentul când am început să țip în aeroport, să vină poliția, căci se uitau toți la noi foarte șocați că ne împingem unul pe altul, eu am țipat.
Poliția nu a venit, dar în schimb, înainte să ne îmbarcăm, am depus plângere la poliția din aeroport. Le-am indicat inclusiv unde erau exact camerele de supraveghere, i-am arătat legitimația mea de jurnalist, le-am dat toate documentele necesare, inclusiv faptul că avocații mei sunt în legătură cu autoritățile din Franța pentru a vedea exact... să rezolve această situație.”, a transmis Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.