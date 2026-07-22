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Doi bărbaţi suspectaţi că au tâlhărit un adolescent din Ungaria au fost reţinuţi

Bărbați arestați în Sălaj

Bărbați arestați în Sălaj

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net

Doi bărbaţi din localitatea Borla, suspectaţi că au tâlhărit un minor de 15 ani din Budapesta, aflat în vizită în zonă, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, informează, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc marţi, în zona căii ferate din localitatea Borla, unde adolescentul se afla împreună cu un prieten din localitate. Cei doi au fost abordaţi de doi bărbaţi, în vârstă de 27, respectiv 30 de ani, ambii din Borla.

'Potrivit celor sesizate, bărbatul de 27 de ani l-a lovit cu palma peste faţă pe tânărul din Ungaria şi l-a deposedat de o sumă de bani şi de bunuri materiale, după care a fugit de la faţa locului împreună cu celălalt bărbat', precizează IJJ Sălaj.

Conform aceleiaşi surse, prietenul minorului a reuşit să fugă în timpul agresiunii pentru a cere ajutor, iar jandarmii i-au identificat şi imobilizat pe cei doi suspecţi în timp ce încercau să fugă pe o păşune din apropiere.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Sălaj, iar în urma investigaţiilor şi a probatoriului administrat, cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Potrivit IJJ Sălaj, în cursul zilei de miercuri, cei doi urmează să fie prezentaţi magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

AGERPRES

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