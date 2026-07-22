Doi bărbaţi suspectaţi că au tâlhărit un adolescent din Ungaria au fost reţinuţi

Publicat 22 iul. 2026, 14:33 Sursă realitatea.net

Doi bărbaţi din localitatea Borla, suspectaţi că au tâlhărit un minor de 15 ani din Budapesta, aflat în vizită în zonă, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, informează, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj.

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