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Doi bărbaţi suspectaţi că au tâlhărit un adolescent din Ungaria au fost reţinuţi
Bărbați arestați în Sălaj
Publicat22 iul. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net
Doi bărbaţi din localitatea Borla, suspectaţi că au tâlhărit un minor de 15 ani din Budapesta, aflat în vizită în zonă, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, informează, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj.
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