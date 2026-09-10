Anca Alexandrescu descinde la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este în haos!” Noi dezvăluri

Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a descins pe teren în fața Primăriei Municipiului București, criticând dur starea actuală a infrastructurii și gestionarea utilităților publice din Capitală.
Anca Alexandrescu a reclamat faptul că Bucureștiul este paralizat de șantiere odată cu începerea noului an școlar, iar furnizarea apei calde rămâne o problemă critică pentru cetățeni. „A început școala, orașul este dat peste cap, este blocat, nu este apă caldă și am descins în stradă. Mâine vom fi în toată țara. La peste nouă luni de la alegeri, Bucureștiul este într-un haos total”, a afirmat Anca Alexandrescu.
Acuzații grave la adresa administrației locale și a justiției
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a lansat o serie de acuzații directe la adresa primarului general Ciprian Ciucu, dar și a altor oficiali din administrația centrală. Acuzații de corupție: Alexandrescu susține că primarul general ar fi vizat de dosare penale privitoare la luare de mită pentru eliberarea unor autorizații și susține că a consultat documentele judiciare.
Implicații la nivel înalt: Aceasta a susținut că în dosarele analizate apar nume importante din conducerea instituțiilor publice, făcând trimitere la conducerea ANAF.
Priorități politice vs. administrație: Jurnalista acuză conducerea Primăriei că s-a concentrat mai mult pe jocurile politice alături de Ilie Bolojan decât pe rezolvarea problemelor curente ale populației înainte de venirea sezonului rece.
Critici privind transportul public
Un alt punct nevralgic atins în timpul acțiunii din stradă l-a reprezentat transportul în comun. Anca Alexandrescu susține că există o tentativă de transformare a transportului public din Capitală dintr-un serviciu subvenționat — așa cum funcționează în marile orașe europene — într-o afacere orientată spre grupuri de interese private.
„Astăzi în București și în toată țara. Am promis că o să fac din nou lucrul acesta și luni, când a început școala, o telespectatoare din București mi-a scris așa: «Vă rog frumos să veniți să vorbiți în stradă despre ceea ce se întâmplă în București. Orașul este blocat, un haos cu absolut toate șantierele. Sigur, este foarte bine că se fac investiții, numai că ele nu se fac cum trebuie.»
Am văzut în această dimineață, am trecut în revistă câteva titluri care sunt legate de București, din ultimele zile: Pasajul Basarab proaspăt inaugurat este plin de mizerie, arată ca un WC, scrie un telespectator care a făcut fotografii și le-a postat pe rețelele sociale. Un alt telespectator îi transmite domnului Ciucu, dintr-o stație de STB din București, că se stă câte 25-30 de minute în stație așteptând un autobuz.
„Domnul Ciucu este preocupat mai mult de dosarul său penal”
Domnul Ciucu este preocupat mai mult de dosarul său penal, în care are control judiciar și în care spune că n-a făcut absolut nimic. Dar eu vă spun că a făcut! A încercat să șteargă urmele, dar a luat șpagă, așa a ajuns primar general, pentru că așa sunt obișnuiți cei din anturajul primarului ecologist: cu șpaga. Așa se guvernează în România în ultima perioadă. Domnul Ciucu a fost mai preocupat să facă politică, să se războiască cu PSD-ul și cu celelalte partide din opoziție, în timp ce bucureștenii stau și așteaptă să vină cineva să conducă. Domnul Ciucu nu este preocupat de ceea ce se întâmplă în București. Este mai degrabă preocupat să-și rezolve problemele din justiție, pentru că, vedeți dumneavoastră, a câștigat alegerile cu o șpagă de 200.000 de euro. Da, da! Nu a luat-o acum, a luat-o în publicitate electorală. Sunt deja mărturii în dosar și vor ieși toate lucrurile acestea la suprafață.
Dar eu astăzi mă aflu în stradă împreună cu invitații mei, cu care am și fost în campania electorală. Mai este foarte puțin timp până se împlinește un an de când domnul Ciucu a preluat Bucureștiul. Despre cum arată Bucureștiul astăzi și ce se întâmplă în oraș vor vorbi astăzi invitații mei, chiar din față de la Primăria Capitalei.
Poate că v-ați fi așteptat să fiu în mijlocul aglomerației, dar și acolo unde sunt lucrări circulația este blocată și nimeni, absolut nimeni, nu mai poate să-și trăiască viața într-un ritm normal. Pentru că apă caldă în continuare nu este în București. Aștept să văd mini-centralele alea pe care le-a promis domnul Ciucu. Toată lumea stă blocată, transportul în comun nu funcționează și, așa cum ați văzut, am arătat și zilele trecute.
Problema locurilor de parcare
Problema locurilor de parcare. Am făcut din nordul Capitalei până aici peste 45 de minute și, bineînțeles, când am ajuns aici, caută loc de parcare! Am umblat aproape 15-20 de minute. Toate parcările pline! M-au găsit colegii mei un loc de parcare. Evident, primul lucru când am venit, am plătit. Ce să credeți? Am plătit prețul ăla mărit, pentru că o parte din banii de parcare se duc în buzunarele prietenilor domnului Sebastian Burduja. Aceeași mafie, aceeași gașcă care conduce Bucureștiul. Le spun bună ziua partenerilor mei de emisiune de astăzi”, a declarat Anca Alexandrescu.
Acțiunea din fața Primăriei Capitalei marchează reluarea seriei de proteste și deplasări în teren anunțate de Anca Alexandrescu pentru perioada următoare.