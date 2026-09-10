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Inconștiență la volan pe Autostrada A1. A mers pe contrasens, a provocat un accident în lanț și a fugit

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 09:46

Un șofer a fost surprins de camerele de bord conducând pe contrasens, generând un carambol pe autostradă înainte de a-și continua deplasarea.

Imagini șocante au fost surprinse recent pe Autostrada A1, unde un conducător auto a fost filmat mergând cu mașina pe contrasens, punând astfel în pericol iminent viața celorlalți participanți la trafic.

Incidentul revoltător demonstrează o lipsă totală de responsabilitate și de respect față de regulile de circulație, atrăgând atenția asupra riscurilor majore la care sunt expuși șoferii pe drumurile de mare viteză.

Fuga de la locul faptei după carambol

Din cauza prezenței sale neașteptate pe sensul greșit de mers, mai mulți conducători auto au fost nevoiți să frâneze brusc sau să tragă de volan pentru a evita un impact frontal devastator. Această reacție în lanț a dus la producerea unui accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule.

Elementul cel mai stupefiant al evenimentului a fost reacția vinovatului. În loc să oprească pentru a evalua daunele sau a acorda primul ajutor victimelor rezultate din carambolul pe care îl provocase, individul a ignorat complet situația.

El și-a continuat drumul pe contrasens, părăsind locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Poliția rutieră analizează acum imaginile video înregistrate de martori pentru a-l identifica pe făptaș.

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