Advertising
Politica· 1 min citire
Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina
Guvernul Bolojan/Colaj foto
Publicat14 iul. 2026, 10:22
Actualizat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS
Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.
Citește și
- 13:22Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a îngropat 50 de milioane de euro din PNRR destinate Deltei Dunării”
- 13:10Nicușor Dan pregătește noi consultări cu liderii partidelor la finalul săptămânii - SURSE
- 13:00Donald Trump amenință cu intervenția armatei SUA dacă Iranul a depozitat drone și rachete în Cuba
- 12:21Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Trebuie să protejăm fermierii români în fața dăunătorilor unici și a concurenței neloiale din afara UE!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News