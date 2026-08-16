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Președinții Curților de Apel cer detalii despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

Justiție

Justiție

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat16 aug. 2026, 16:05
SursăRealitatea PLUS

Președinții Curților de Apel din România cer transparență în legătură cu presupusa întâlnire dintre premierul demis, Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Aceștia au făcut o solicitare publică de clarificare și transparență în acest sens, semnată de 16 magistrați.

Aceștia au făcut o solicitare publică de clarificare și transparență în acest sens. 16 magistrați au semnat cererea.

”Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate", se arată în documentul semnat de aceștia. 

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