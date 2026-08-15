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Actualitate· 1 min citire
Țigări din Bulgaria, vândute la Bâlciul de Sfânta Maria; amendă de 20.000 de lei aplicată de polițiști
Țigări de contrabandă
Publicat15 aug. 2026, 20:43
Sursărealitatea.net
Cantitatea de 2.800 de țigarete a fost confiscată sâmbătă de polițiști în urma unei acțiuni care a avut loc la Bâlciul de Sfânta Maria organizat în municipiul Giurgiu, o tânără de 22 de ani, care le oferea spre comercializare, fiind sancționată cu suma de 20.000 de lei.
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