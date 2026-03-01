28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială

Situație tensionată pentru 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai, după izbucnirea ostilităților în regiune și închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite. Copiii, aflați într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială, nu mai pot reveni momentan în România, din cauza anulării tuturor zborurilor comerciale.

Monitorul de Vrancea arată că este vorba despre elevi din clasele V–XII, care participau la o deplasare educațională în Emirate.

Spațiul aerian închis, zboruri anulate

Escaladarea bruscă a conflictului militar din Orientul Mijlociu a determinat autoritățile emirateze să suspende complet decolările și aterizările, ca măsură de siguranță. În aceste condiții, grupul de elevi, care ar fi trebuit să revină în țară, a fost nevoit să își prelungească șederea.

Copiii sunt însoțiți de profesoarele Oana Nedelcu și Ligia Harasim, iar potrivit informațiilor disponibile, aceștia sunt în siguranță.

Părinți în așteptarea repatrierii

La Focșani, părinții trăiesc momente de neliniște, în așteptarea unor informații oficiale privind reluarea zborurilor și repatrierea elevilor. Comunicarea cu copiii este permanentă, însă incertitudinea legată de evoluția situației amplifică îngrijorarea familiilor.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor aflați în Emirate să rămână în spații sigure, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să urmărească în permanență comunicările oficiale ale Ambasadei României și ale Consulatului General.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin legătura cu cetățenii români afectați , în vederea identificării celor mai sigure soluții pentru revenirea acestora în țară.