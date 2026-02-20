România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Un raport al Institutului grec pentru Cercetarea Comerțului cu Amănuntul a analizat peste 6.000 de prețuri din 48 de lanțuri de supermarketuri, în opt țări, inclusiv România. Rezultatele arată că un coș lunar de produse de bază în România poate fi mai scump decât în Spania, Italia, Portugalia sau Grecia.

Cel mai evident se vede la pâine: 30 de pâini ambalate costă aproape 15 euro în România, aproape dublu față de Italia, Germania sau Portugalia, unde prețul nu depășește 8 euro. Situația e similară și la cașcaval: 200 de grame ajung aproape 4 euro, în timp ce în Spania, Italia sau Grecia prețul e puțin peste 2 euro.

Produsele de curățenie și igienă personală sunt și ele mai scumpe la noi. De exemplu, detergentul de rufe pentru 40 de spălări ajunge la aproape 8 euro, mai mult decât în țările sud-europene.

Michael Kaiser, reprezentant al unui supermarket online, explică că există două tipuri de consumatori: unii cumpără strictul necesar, alții vânează oferte și fac achiziții mai mari pentru a acoperi mai multe săptămâni.

România se află peste media țărilor sud-europene și la prețul pastei de dinți. O analiză Footprints AI, bazată pe peste 1,5 milioane de bonuri fiscale, arată că vânzările acestui produs au scăzut în mai multe regiuni mari ale țării.

Există, însă, și produse la care România are prețuri mai bune decât multe dintre țările analizate. Un exemplu clar este făina de 1 kg. La noi costă 78 de cenți, mult sub Germania, de pildă, unde prețul este cel puțin dublu. Un paradox dacă ne gândim că plătim cel mai mult pentru pâine.