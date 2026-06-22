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Actualitate· 2 min citire
Accident grav în Sălaj, cu opt persoane implicate: traficul pe DN 1F a fost oprit în ambele direcții
Accident în Sălaj / Sursa foto: Sălajulliber.ro.
Publicat22 iun. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață pe DN 1F Cluj-Napoca - Zimbor, în zona localității Sutoru, județul Sălaj.
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