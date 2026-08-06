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Economie· 1 min citire
Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA circulă pe ruta București – Brașov
Autoritățile au cumpărat zeci de trenuri PESA
Primul tren electric PESA care intră în serviciul comercial în România va circula pe relația București Nord – Brașov, după o modificare de ultim moment a programului. Inițial, rama poloneză era programată pe ruta București – Constanța, însă trenul Regio 8011 a rulat joi dimineață în formula clasică, cu locomotivă electrică și vagoane etajate.
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