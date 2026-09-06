Accident rutier grav în Șimleu! Fetiță de 4 ani, spulberată de o mașină, chiar sub ochii mamei

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, la prânz, în Șimleu Silvaniei. Un copil a fost lovit în plin de un autoturism.
Fetița a ieșit dintre mașini în fugă, vrând să treacă drumul către mama ei, moment în care a fost lovită de mașină. Minorul a fost purtat pe capota autoturismului câțiva metri.
Toată tragedia s-a întâmplat chiar sub ochii mamei, care o aștepta pe fetiță pe partea cealaltă de drum. Mai multe persoane au intervenit pentru a oferi primul ajutor copilașului. La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical SMURD.
Copilul a fost transportat la UPU Zalău pentru investigații suplimentare, iar din primele informații se pare că este stabil.
Comunicatul Poliției
În data de 4 septembrie, în jurul orei 13:25, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier în orașul Șimleu Silvaniei.
La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, iar, din primele verificări efectuate, aceștia au constatat faptul că o tânără de 28 de ani, din comuna Măeriște, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din orașul Șimleu Silvaniei, în împrejurări ce urmează a fi stabilite, ar fi acroșat o minoră de 4 ani, din comuna Halmășd, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii.
În urma evenimentului rutier, minora a suferit leziuni, fiind transportată la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.