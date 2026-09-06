Cutremur în România, duminică dimineața

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 08:34

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs duminică dimineața, 6 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

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