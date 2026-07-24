Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis vineri o atenționare Cod galben, valabilă în intervalul orar 12:00-24:00, pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:50Declarații oficiale la MApN: "Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed" - VIDEO
- 13:27Dan Dungaciu, atac dur după drona doborâtă în Buzău: „Ai stat cam degeaba atâția ani în NATO și nu ai înțeles nimic”
- 12:38Primele imagini cu drona doborâtă în Buzău de un avion F-16 -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News