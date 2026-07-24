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Jocul lui Bolojan pentru putere. Cum încearcă să păstreze controlul asupra Guvernului și să-și consolideze poziția în PNL

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat24 iul. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar mai mult de patru luni, în condițiile în care partidele nu au ajuns nici acum la un acord pentru formarea unui nou Guvern. Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe săptămâna viitoare, însă șansele ca un nou Executiv să fie învestit sunt foarte mici, conform Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute, președintele Nicușor Dan nu i-a mai chemat pe liderii politici la consultări, deoarece niciun partid nu și-a schimbat poziția. La Palatul Cotroceni este luat în calcul inclusiv scenariul în care negocierile ar putea continua și după luna septembrie.

Guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență

În lipsa unui acord politic, România va rămâne cu un Guvern interimar, care are puteri limitate și nu poate adopta ordonanțe de urgență. Ilie Bolojan ocupă funcția de premier interimar de peste două luni și jumătate, după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură.

În același timp, Bolojan încearcă să își consolideze poziția în PNL. Schimbările făcute la conducerea unor organizații și numirea unor liberali considerați apropiați de el au fost criticate de aripa conservatoare a partidului, care îl acuză că încearcă să elimine vocile care i se opun.

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