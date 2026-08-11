Alertă în Marea Neagră! Două drone au fost găsite în derivă lângă Neptun Deep

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 19:41

Două drone UAV de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Militarii români au intervenit pentru neutralizarea acestora.

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