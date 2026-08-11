Comisia Europeană, despre alerta energetică din România: „Situația este tensionată, dar rămâne sigură și stabilă”

Publicat 11 aug. 2026, 15:20 Actualizat 11 aug. 2026, 15:21 Sursă realitatea.net

Comisia Europeană monitorizează permanent securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și întreaga regiune a Europei de Sud-Est. Seceta și nivelurile scăzute ale apei din râuri au pus presiune pe producția de energie. Situația a fost analizată marți în cadrul unei reuniuni a Grupului de coordonare pentru energie electrică. „Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova.

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