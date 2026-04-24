Amenzi de peste 50.000 de lei, date în urma unui control al ANPC la Aeroportul Internațional "Henri Coandă"

Sursă: realitatea.net

În timpul verificărilor s-au descoperit multiple nereguli privind siguranța alimentară, igiena și starea unor spații destinate pasagerilor.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 50.000 de lei în urma unui control desfășurat la Aeroportul Internațional "Henri Coandă".

Controlul a fost făcut în contextul apropierii sezonului turistic, perioadă în care se estimează o creștere semnificativă a numărului de călători.

Potrivit ANPC, acțiunea a urmărit respectarea drepturilor consumatorilor în calitate de pasageri ai principalului aeroport din țară.

Comisarii au descoperit o serie de abateri grave, precum produse alimentare fără elemente de identificare și trasabilitate, preparate calde expuse fără respectarea temperaturii minime de păstrare și lipsa informării corecte despre substanțele cu potențial alergen, alături de agregate frigorifice neigienizate, cu elemente uzate, paviment deteriorat sau incomplet, mobilier degradat și deficiențe structurale în anumite zone frecventate de pasageri.

De asemenea, a fost constatată existența unor pulberi fine și reziduuri provenite din lucrările de modernizare desfășurate în incinta aeroportului, dar și lipsa graficelor de monitorizare a uleiului utilizat în unitățile alimentare.

Totodată, ANPC a constatat lipsa condițiilor igienice corespunzătoare la grupurile sanitare și neconformități în zona destinată fumătorilor.