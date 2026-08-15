Actualitate· 1 min citire

ANM - Şase judeţe, vizate duminică de o atenţionare cod galben de caniculă

Cod galben de caniculă

Cod galben de caniculă

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 11:12
Sursărealitatea.net

Şase judeţe din vestul ţării sunt vizate duminică de o atenţionare cod galben de caniculă.

Atenţionarea cod galben este valabilă pentru intervlul 16 august, ora 10:00 – 16 august, ora 21:00, când sunt prognozate
temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Sălaj.

”Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi de 33...35 de grade”, transmite ANM.

Luni, în regiunile vestice, nord-vestice şi sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va creşte gradul de instabilitate atmosferică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANMcod galbencaniculavremeatentionare

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe