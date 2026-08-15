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Ziua Marinei. Parada Forțelor Navale Române, transmisă în direct pe Realitatea Plus, de la ora 9:30

Ziua Marinei

Ziua Marinei

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 09:00
Sursărealitatea.net

Peste 3.500 de militari români și străini, zeci de nave, ambarcațiuni și aeronave de luptă participă astăzi la cel mai mare spectacol naval al anului. Desfășurarea impresionantă de forțe de pe litoral este transmisă în direct, de la ora 9:30, într-o Ediție Specială la Realitatea Plus.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aduce pe faleza din Constanța un spectacol militar impresionant, cu ocazia împlinirii a 124 de ani de la prima ediție a Zilei Marinei. Ediția din acest an se desfășoară simultan în șase orașe, însă punctul central al festivităților rămâne litoralul, unde mii de spectatori sunt așteptați să urmărească manevrele de pe mare și din aer.

Desfășurarea de forțe include peste 3.500 de militari români și aliați, susținuți de o flotă masivă: mai mult de jumătate de sută de ambarcațiuni și nave militare, dintre care 42 aparțin Marinei Române, alături de echipamente ale partenerilor internaționali. Cerul va fi survolat de 15 aparate de zbor, printre care se numără avioane de vânătoare F-18 și aeronave de patrulare din Spania și Franța.

Noutatea absolută din acest an este prezentarea a două tehnică navale proaspăt intrate în dotarea armatei române: corveta 261 și vânătorul de mine M271, ambele pregătite să își demonstreze capacitățile operaționale. Programul demonstrativ debutează la ora 10:00 și include tehnică blindată amfibie și piese de artilerie. Festivitățile se vor încheia târziu în noapte, cu defilarea festivă a militarilor purtând torțe aprinse, de la faleza din Constanța până în Piața Ovidiu, în acompaniamentul fanfarei militare.

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