ANPC: Ce trebuie să verifici înainte de Valentine’s Day și Dragobete – ghid pentru cumpărături fără probleme
Ambalajul trebuie să conțină datele producătorului și termenul de valabilitate
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi avertizează pe români să fie atenți la produsele și serviciile cumpărate în perioada Valentine’s Day și Dragobete, pentru a evita fraudele, produsele neconforme sau cheltuielile inutile.
Ciocolată și dulciuri
Consumatorii sunt sfătuiți să aleagă produse în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate.
De asemenea:
Flori
Florile trebuie să fie proaspete:
Prețul trebuie afișat clar, iar ambalajele decorative trebuie menționate dacă se plătesc separat.
Bijuterii
La cumpărarea bijuteriilor:
Vouchere cadou și cosmetice
ANPC recomandă:
Ambalajul trebuie să conțină datele producătorului și termenul de valabilitate.
Servicii și produse pentru adulți
Produsele destinate persoanelor peste 18 ani trebuie cumpărate numai din magazine autorizate și să respecte cerințele legale de etichetare.
În cazul serviciilor de masaj:
Carduri de cumpărături
Cardurile de cumpărături trebuie folosite ca instrument de bugetare, nu ca sursă de venit. Retragerea de numerar poate implica dobânzi și comisioane mari, iar unele magazine oferă rate fără dobândă pentru plăți directe cu cardul.
ANPC recomandă cumpărături responsabile și informate, astfel încât gesturile romantice să nu se transforme în probleme financiare sau de sănătate.
