Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic

Un gest responsabil al unui conducător auto a dus la oprirea la timp a unui șofer aflat sub influența alcoolului, care circula periculos pe DN1B, în județul Prahova. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din Buzău, nu avea permis de conducere și reprezenta un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Incidentul s-a petrecut marți, pe traseul Ploiești – Buzău, în zona localității Valea Călugărească. Un șofer a observat un autoturism care se deplasa haotic, schimbând benzile fără semnalizare și fără să se asigure, și a alertat autoritățile prin 112.

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au intervenit rapid și au identificat mașina semnalată.

Fără permis și cu suspiciuni de consum de alcool

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că persoana aflată la volan nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. Totodată, șoferul prezenta halenă alcoolică, motiv pentru care a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Deși a fost informat asupra consecințelor legale, acesta a refuzat prelevarea probelor necesare stabilirii alcoolemiei, fapt care constituie infracțiune. Pe parcursul intervenției, bărbatul a devenit recalcitrant și a manifestat un comportament agresiv față de polițiști.

Reținut și cercetat penal

În urma incidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru refuzul de a se supune recoltării probelor biologice.

Autoritățile subliniază că intervenția promptă a șoferului care a sunat la 112 a contribuit decisiv la prevenirea unui posibil accident grav.

Mesaj pentru participanții la trafic

Poliția reamintește că implicarea cetățenilor este esențială pentru siguranța rutieră și încurajează raportarea oricăror situații periculoase.

„Fiecare apel responsabil și fiecare reacție rapidă pot salva vieți. Împreună putem construi o comunitate mai sigură”, transmit reprezentanții IPJ Prahova.

Cazul demonstrează, încă o dată, cât de important este ca șoferii să fie atenți și să nu ezite să anunțe autoritățile atunci când observă comportamente riscante în trafic.