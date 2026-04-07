Atacuri cu drone rusești în proximitatea frontierei române: populația din nordul județului Tulcea, alertată prin RO-ALERT

Sursă: realitatea.net

Alertă uriașă la graniță după un nou atac al Rusiei. Românii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert în timpul bombardamentelor din Ucraina. Mai multe resturi de drone ar fi căzut la Plauru, iar Armata a ridicat două avioane de luptă F-16. Atacurile rușilor au vizat porturile ucrainene de pe Dunăre.

Forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor ținte din Ucraina, în apropierea graniței cu România, determinând autoritățile române să emită un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

"În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea", a anunțat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de alertare a populației din zonă. La ora 00:58 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, două ţinte aerien au fost detectate în apropierea graniţei, însă nu au intrat în spaţiul aerian naţional.

"Sistemele de apărare antiaeriană ale României au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în proximitatea frontierei, fără a pătrunde în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:46", informează sursa citată.

Ministerul Apărării Naționale anunță că forțele sale rămân în stare de vigilență și continuă măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului României.

Potrivit presei ucrainene, 4 persoane au murit în zona Odesa după un atac devastator al Rusiei care viza distrugerea infrastructurii petroliere.