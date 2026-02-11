Călin Georgescu se prezintă la Curtea de Apel într-un nou termen de judecată
Urmează o zi cu miză uriașă
Călin Georgescu ajunge și astăzi în fata judecătorilor. Liderul Suveranist este chemat la Curtea de Apel București în cel de-al doilea dosar. De altfel, a fost o săptămână de foc pentru cadidatul interzis de sistem. Mesajul lui Călin Georgescu va fi transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Este a treia zi la rând în care Călin Georgescu trebuie să se prezinte în fața autorităților. Luni la Tribunalul București, ieri la sediul Poliției Buftea, iar astăzi va merge la Curtea de apel. De data asta, magistrații judecă acuzația de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete.
Magistrații Tribunalului București au tranșat luni legalitatea anchetei în cazul lui Călin Georgescu și au decis că judecata liderului suveranist poate începe oficial.
Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.
