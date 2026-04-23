Caz șocant în Constanța: o fetiță a murit în ambulanță după ce i s-a făcut rău acasă

Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după moartea unei fetițe de un an și nouă luni, care s-a stins într-o ambulanță, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Potrivit primelor informații, copilul s-ar fi simțit rău în cursul dimineții, iar mama a decis să o ducă cu mașina personală de la Valu lui Traian la medicul de familie din municipiul Constanța. Pe drum, starea micuței s-a agravat, motiv pentru care femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Ambulanța a interceptat autoturismul pe DN3, iar echipajul medical a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, acestea nu au avut rezultat, iar fetița a fost declarată decedată.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Ancheta este în desfășurare.