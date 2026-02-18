CNAIR a mobilizat mii de angajați pentru deszăpezire
Peste 2.700 de angajați şi circa 380 de utilaje vor interveni în Capitală pentru deszăpezire
Aproape 1.600 de utilaje şi în jur de 3.000 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost mobilizați pentru interveni în zonele vizate de condiţii meteo nefavorabile.
Pentru activităţile de deszăpezire sunt pregătite peste 76.000 de tone de sare şi 790 de tone de clorură de calciu, anunță Radio România Actualități.
În cele 17 aeroporturi sunt pregătite să intervenă 161 de utilaje pentru deszăpezire, dar există şi stocuri de peste 160 de tone de material solid şi 300 de tone de degivrant lichid.
Pentru transportul feroviar sunt pregătite 33 de pluguri, transmite Ministerul Transporturilor.
Miercuri dimineață, traficul feroviar este perturbat de copaci căzuți pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, între staţiile Crivina şi Brazi.
La nivelul infrastructurii portuare, doar bara Sulina este închisă din cauza condiţiilor meteo.
În Capitală, aflată sub cod roșu de ninsori, peste 2.700 de angajați şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului.
Fiecare sector va interveni cu propriile utilaje şi muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele, pantele, rampele, podurile, staţiile STB, trecerile de pietoni, zona unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi instituţiilor publice.
