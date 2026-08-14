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David Popovici, favorit uriaș înaintea finalei de 200 m! Specialiștii sunt convinși: „Va fi o procesiune”

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 16:20

David Popovici este marele favorit înaintea finalei probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. După evoluția excelentă din semifinale, specialiștii consideră că românul pornește cu prima șansă la medalia de aur.

Popovici a impresionat în semifinale și a încheiat cursa cu cel mai bun timp dintre toți concurenții calificați în finală. Performanța sa a întărit impresia că lupta pentru primul loc ar putea fi una mai puțin echilibrată decât cea pentru celelalte două medalii.

Miza este cu atât mai mare pentru Popovici, care vine după victoria spectaculoasă obținută la 100 de metri liber. Românul a cucerit aurul european în proba regină și continuă competiția de la Paris într-o formă excelentă.

La 200 de metri liber, Popovici are deja un palmares impresionant. El este campion olimpic al probei și deține recordul european, cu timpul de 1:42,97, stabilit în 2022.

În semifinale, românul a demonstrat că este pregătit pentru o nouă cursă la cel mai înalt nivel. Timpul obținut i-a oferit și un avantaj important înaintea finalei, în care va porni de pe culoarul central.

Dacă își confirmă statutul de favorit, David Popovici poate cuceri un nou aur european și poate transforma participarea de la Paris într-o competiție memorabilă. După succesul de la 100 de metri, toate privirile sunt din nou ațintite asupra campionului român.

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