Rusia respinge propunerea privind o încetare a focului cu Ucraina în Marea Neagră

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la ''acte nerușinate de terorism'' contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia.
Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor ''jumătăți de măsuri'' care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters.
În ultimele săptămâni atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial.
Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la ''acte nerușinate de terorism'' contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia.
''Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada și mai mult tensiunile și a prelungi conflictul, totul cu consimțământul flagrant al vecinilor regionali'', a spus Zaharova.
''În același timp, nu vedem niciun semn de îmbunătățire a situației și, în consecință, niciun motiv pentru jumătăți de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev'', a adăugat reprezentanta diplomației ruse. Ea a precizat că s-a referit la o declarație a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei și Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operațiunile militare în Marea Neagră.
Agenția de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o țară terță, oferta ca cele două părți beligerante să pună capăt atacurilor contra țintelor civile în Marea Neagră.
Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la inițiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului și Moscovei să continue livrările de cereale pe piața mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina și Occidentul de nerespectarea părții lor de înțelegere.
AGERPRES