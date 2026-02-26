Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat, miercuri seara, în cadrul unei ediții difuzate pe Rizea TV, o serie de acuzații extrem de grave la adresa fugarului Sebastian Ghiță, susținând că deține documente care ar demonstra existența unei veritabile „caracatițe” a așa-numitului stat paralel.
În timpul emisiunii, Rizea a afirmat că probele pe care le prezintă ar scoate la iveală legături și mecanisme ascunse la cel mai înalt nivel al puterii. Potrivit declarațiilor sale, documentele ar indica existența unei rețele de influență care ar fi acționat din umbră pentru a controla decizii politice și instituționale.
