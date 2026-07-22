Advertising
Actualitate· 1 min citire
Patriarhul Daniel îşi aniversează ziua de naştere
Patriarhul Daniel
Publicat22 iul. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951,
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:33Doi bărbaţi suspectaţi că au tâlhărit un adolescent din Ungaria au fost reţinuţi
- 13:56Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor
- 11:35Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News