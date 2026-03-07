Donald Trump amenință cu noi lovituri asupra Iran: „Va fi atacat foarte puternic astăzi”
Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul ar urma să fie lovit „foarte puternic” în cursul zilei, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
„Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă. „Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot duce în mormânt dorinţa de a vedea poporul iranian capitulând”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian sâmbătă.
De cealaltă parte, autoritățile de la Teheran au reacționat rapid și au afirmat că țara nu se va preda în fața presiunilor militare. Oficialii iranieni susțin că vor continua să răspundă atacurilor și au avertizat că orice agresiune suplimentară va primi un răspuns pe măsură.
Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran continuă să crească, iar comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluția conflictului, temându-se de o extindere a războiului în întreaga regiune.
