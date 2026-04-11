Eugen Rădulescu (BNR), verdict dur pentru administrația americană: Cum să nu intuiești închiderea Strâmtorii Ormuz? Nimic nu putea fi mai previzibil

Verdict dur al economistului Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în legătură cu strategia Statelor Unite în conflictul din Iran. Într‑un interviu, acesta s‑a declarat surprins de faptul că administrația Trump n-a luat în calcul reacția previzibilă a Teheranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, în caz că este atacat. Pe termen lung, spune economistul, această eroare ar putea face ca Statele Unite să plătească scump declanșarea conflictului.

Rădulescu a punctat că, în opinia sa, motivele declanșării atacurilor americano‑israeliene asupra Iranului sunt încă neclare, însă este surprins că închiderea Strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu a prevăzut‑o.

„Mă întreb cum naiba, pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic afectat. Și atunci, este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s‑a ajuns pe neașteptate pare să fie un pas timid în direcția bună”, a declarat Rădulescu la un post TV.

Expertul BNR a explicat că, în ciuda unor estimări optimiste, chiar și în cazul unei încheieri rapide a ostilităților, „efectele vor fi de durată”, iar omenirea va fi obligată „să se grăbească în a reduce dependența de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de energie, pe care să le folosească mai înțelept decât a făcut cu petrolul”.

În ceea ce privește câștigătorii și perdanții conflictului, oficialul BNR a spus că este dificil de estimat cine are de câștigat, dar că Statele Unite nu se află printre aceștia. „După părerea mea, niciun război nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin. America a pierdut categoric”, a afirmat Rădulescu.