Traian Băsescu redobândește cetățenia Republicii Moldova

Anunțul făcut de Maia Sandu și mesajul transmis fostului președinte român.

Fostul președinte al României Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova, potrivit unui anunț făcut marți de președinta de la Chișinău, Maia Sandu, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Decizia marchează o nouă etapă într-un dosar cu evoluții politice și juridice care s-a întins pe mai mulți ani, după ce fostul lider de la București a pierdut anterior acest statut.

Anunțul făcut de Maia Sandu

Maia Sandu a transmis că fostul președinte român a avut un rol important în susținerea Republicii Moldova în diferite momente, indiferent de contextul politic de la Chișinău.

Potrivit șefei statului, Traian Băsescu a sprijinit constant păstrarea identității naționale, promovarea limbii române și apropierea Republicii Moldova de valorile europene.

„Domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova”, a transmis Maia Sandu, care i-a mulțumit totodată pentru sprijinul acordat în facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru cetățenii moldoveni, dar și pentru programele de burse destinate tinerilor.

„Corectarea unei nedreptăți”

Președinta Republicii Moldova a precizat că decizia de acordare a cetățeniei are și o semnificație simbolică, fiind descrisă drept o „corectare a unei nedreptăți” față de fostul președinte român.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a transmis aceasta.

În mesajul său, Maia Sandu a adăugat: „Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!”