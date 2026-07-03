Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO

Brașovul s-a aflat joi seară sub Cod Portocaliu de vreme severă, iar ruperea de nori care a lovit orașul a provocat inundații în aproape toate cartierele. Șuvoaiele au traversat străzile și au acoperit autoturisme, iar traficul a fost complet blocat în anumite puncte. Intensitatea fenomenelor a amintit de ceea ce s-a întâmplat în București, în noaptea de marți spre miercuri.

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