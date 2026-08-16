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Noi fragmente de drone, găsite pe litoral, la Eforie Sud și Năvodari

Fragment dronă/ Arhivă captură foto

Fragment dronă/ Arhivă captură foto

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat16 aug. 2026, 20:44
Actualizat16 aug. 2026, 20:45
SursăRealitatea.Net

Noi fragmente despre care se presupune că provin de la drone au fost descoperite, duminică după-amiază, în Eforie Sud și la Năvodari. Obiectele urmează să fie ridicate și analizate de specialiști. În aceeași zi, o dronă observată în largul Constanței a fost recuperată, iar autoritățile au stabilit că nu avea încărcătură explozivă.

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite, duminică, în diferite zone de pe litoralul românesc, autoritățile urmând să le ridice și să le analizeze. Astfel, un fragment de dronă a fost găsit de turiști pe o plajă din Eforie Sud. Aceștia au alertat autoritățile, iar specialiștii urmează să ridice obiectul pentru verificări. O altă bucată despre care se presupune că provine de la o dronă a fost observată în mare, în zona Năvodari. Și în acest caz, fragmentul urmează să fie recuperat și analizat.

O dronă, recuperată în largul Constanței

Tot duminică, o dronă a fost observată pe mare, la aproximativ 1,5 kilometri de plaja Modern din municipiul Constanța. Obiectul a fost recuperat, iar în urma verificărilor s-a stabilit că nu avea încărcătură explozivă.

O altă componentă a unei drone, o aripă, a fost recuperată duminică din Marea Neagră, în apropierea platformei Neptun Alpha, aflată la aproximativ 83 de mile marine de Constanța.

Fragmente de drone, aduse la mal de valuri

În ultimele zile, mai multe drone și fragmente de drone au ajuns pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, fiind aduse la mal de valurile puternice. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea provenienței și a circumstanțelor în care aceste obiecte au ajuns în apele teritoriale și pe litoralul românesc.


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