Actualitate· 1 min citire
Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
10 mar. 2026, 15:38
Actualizat: 10 mar. 2026, 15:38
CSAT
Articol scris de Scris de Realitatea de Salaj
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru miercuri, potrivit Realitatea Plus.
Întâlnirea ar fi fost programată pentru ora 9:30, iar tema ședinței este analizarea propunerii Statelor Unite de a trimite avioane F-16 la baza de la Kogălniceanu, în contextul situației din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra Iranului, potrivit Realitatea Plus.
Joi, Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în România Acesta se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.
