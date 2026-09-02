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Momentul în care un elicopter rusesc plin cu propagandiști se prăbușește pe un drum aglomerat. Șoferii au scăpat ca prin urechile acului VIDEO

Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește pe un drum aglomerat

Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește pe un drum aglomerat

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat2 sept. 2026, 16:14
Sursănexta

Un elicopter Mi-8 care transporta jurnaliști și membri ai comisiei electorale a ajuns într-un șanț de lângă un drum circulat din Sahalin, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine în timp ce se apropia de un aerodrom. Aparatul de zbor a aterizat forțat și s-a răsturnat pe o parte, iar incidentul s-a produs într-o zonă în care circulau mașini.

Momentul a creat o situație extrem de periculoasă pentru participanții la trafic, întrucât elicopterul a ajuns chiar în apropierea unei șosele circulate.

Problemele au apărut în timpul apropierii de aerodrom

Mi-8 se întorcea de la Cape Patience, unde se desfășura votarea anticipată pentru alegerile pentru Duma de Stat.

În timp ce se apropia de aerodrom, elicopterul a început să piardă brusc altitudine. Aeronava nu a mai putut continua apropierea în condiții normale, iar traiectoria sa s-a modificat înainte de aterizare.

În cele din urmă, aparatul a ajuns în afara zonei de aterizare și a intrat într-un șanț de lângă un drum intens circulat.

Aeronava s-a răsturnat lângă șosea

Aterizarea forțată s-a încheiat cu Mi-8 culcat pe o parte, în șanțul de lângă drumul circulat.

Poziția în care a ajuns elicopterul a făcut ca incidentul să se producă la mică distanță de traficul rutier. Mașinile care circulau prin zonă au avut de evitat o situație care s-ar fi putut transforma într-un accident grav dacă aeronava ar fi ajuns direct pe carosabil.

La bord se aflau jurnaliști și membri ai comisiei electorale

În momentul incidentului, la bordul elicopterului se aflau jurnaliști și angajați ai comisiei electorale.

Aceștia reveneau de la Cape Patience, unde avea loc votarea anticipată pentru alegerile pentru Duma de Stat. Zborul către aerodromul de pe Sahalin a fost întrerupt după ce aeronava a început să piardă altitudine în timpul apropierii.

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