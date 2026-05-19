Panică la graniță după un nou atac cu drone al Rusiei! A fost emis Ro-Alert

Panică la granița României. Rusia a efectuat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, la granița cu țara noastră. Oficialii au emis un mesaj de tip RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea.

Autoritățile militare au transmis că două avioane de vânătoare F-1 au fost ridicate de la sol de la baza 86 aeriană de la Fetești. Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național.

