Politica· 1 min citire

Crin Antonescu: Cel mai mare risc pentru România este dezbinarea

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 22 iul. 2026, 07:27

Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, Crin Antonescu a declarat că principalul pericol pentru România este dezbinarea tot mai accentuată din societate. Fostul lider PNL avertizează că ura dintre români slăbește coeziunea națională și afectează inclusiv relația cu diaspora.

Fostul lider PNL susține că ura dintre români a ajuns la un nivel îngrijorător, afectând solidaritatea națională și capacitatea societății de a acționa unitar.

Antonescu a declarat că polarizarea politică și socială a împărțit românii în tabere tot mai radicalizate și a avertizat că lipsa coeziunii se resimte inclusiv în relația cu diaspora. În opinia sa, această fragmentare reprezintă o amenințare mai mare decât disputele politice și împiedică România să funcționeze ca o națiune unită.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

crin antonescu

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Politica

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Românii sunt sărăciți, iar România este jefuită! Guvernul taie salariile, dar plătește miliarde pentru propriile eșecuri!”
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Românii sunt sărăciți, iar România este jefuită! Guvernul taie salariile, dar plătește miliarde pentru propriile eșecuri!”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”
Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”

Mai multe știri din Politica

Mai Multe