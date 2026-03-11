Actualitate· 1 min citire
Protest în Capitală: minerii cer oprirea concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia
Minerii și lucrătorii din domeniul energetic vor protesta astăzi în București! Mai mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia au anunțat că se vor aduna în fața Ministerului Energiei. Protestatarii încearcă de mai bine de o săptămână să-și convingă șefii și ministerul să renunțe la concedieri.
Nu mai puțin de 1.500 de mineri riscă să fie trimiși acasă de la 1 aprilie, chiar înaintea sărbătorilor pascale. Alți 400 vor fi disponibilizați de la 1 mai.
Până acum, peste 100 de mineri au protestat în fața Complexului Energetic Oltenia. Mâine va avea loc Adunarea Generală a Acționarilor, atunci când decizia cu privire la locurile de muncă va rămâne cel mai probabil definitivă.
