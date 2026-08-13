Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 07:43

Conducerea Eurovision a anunţat miercuri schimbarea regulamentului, precizând că ţara câştigătoare şi care, în mod tradiţional, găzduieşte următoarea ediţie a competiţiei, nu va putea găzdui concursul dacă se află în război.

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