România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi și capre: Comisia Europeană a activat băncile UE

România ar urma să primească pe 24 octombrie 2026 un total de 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovinelor și a pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană a activat băncile de vaccinuri ale UE.
Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, livrarea va consta în 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine (SPGP) și 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR). Expedierea este programată pentru 24 octombrie 2026.
Cronologia activării băncilor de vaccinuri
Solicitarea oficială a fost făcută de autoritățile române pe 21 septembrie 2026, iar planurile de vaccinare au fost transmise Comisiei pe 23 septembrie. La 2 octombrie, instituția europeană a solicitat clarificări suplimentare, la care România a răspuns pe 5 octombrie.
Timpul necesar pentru acest demers a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autoritățile competente din România, în cursul căreia au fost solicitate clarificări.
Limitări ale stocurilor europene
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că stocurile europene de vaccinuri sunt destinate să asigure cantitățile necesare pentru începerea unei campanii de vaccinare de urgență, nu pentru susținerea întregii campanii.
Impactul asupra exporturilor și costurile pentru fermieri
Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a declarat în urmă cu o lună că exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie.
Potrivit sursei citate, reluarea exporturilor este esențială pentru sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe.
Contextul restricțiilor europene
Comisia Europeană a decis pe 18 iunie prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe, menținând totodată restricțiile deja existente pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.
Decizia a fost luată în contextul apariției unor focare de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Oficialii europeni au evaluat că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au fost menținute restricțiile privind circulația și exportul animalelor.